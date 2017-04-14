Константин Сарсания: "Зимняя селекция "Зенита" - одна из худших с того времени, когда клуб взял под крыло "Газпром"

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания в интервью "СЭ" отметил, что одной из причин неудач питерцев является провальная трансферная кампания этой зимой. По его словам, ни один из пришедших футболистов не усилил команду.

– Как оцените зимнюю селекцию "Зенита"?

– Как одну из худших в истории с того времени, когда клуб взял под крыло "Газпром". Самое главное, не понимаю, как все делалось: кто принимал решения, почему брали именно этих футболистов.

– Можете пояснить на конкретных примерах?

– Мак, приглашенный летом, пришедшие сейчас Цаллагов, Эрнани – исполнители среднего уровня, которые команду не усилили. А Молло, который не играет? Наверное, не выходит, потому что проигрывает конкуренцию другим. "Зенит" сильнее не стал. Наоборот, ослаб – потому что новички занимают чьи-то места, рождая недовольство.

– Хотя бы один из пришедших зимой усилил "Зенит"?

– Есть сомнения. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Константина Сарсании