Константин Сарсания: "У Манчини есть свои кандидаты на замену Данни"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания подчеркнул, что на данный момент в клубе не определились с кандидатурой игрока, который заменит ушедшего полузащитника Данни.

Действующее соглашение 33-летнего португальца с петербуржцами рассчитано до 30 июня, но сине-бело-голубые не будут подписывать с футболистом новый контракт. Напомним, что хавбек перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач.

- Кто заменит Данни? - вопрос Сарсании.

- Мы думаем об этом.

- Сколько кандидатов рассматривается сейчас на освободившуюся позицию?

- Задача такая: мы должны сделать сильный европейский клуб. Принцип комплектации следующий: нужны самые сильные российские игроки, которых только мы можем получить и очень сильные иностранные футболисты. Иностранцев, которые на своих позициях не сильнее россиян, мы рассматривать не будем. Что касается количества, достаточное количество игроков еще будет, но самое важное - их качество. Поэтому мы, конечно, ищем замену, непосредственно слева на бровку.

- У Манчини наверняка есть свои кандидаты на эту позицию.

- Конечно.

- Этот вопрос будет решен до начала сборов?

- Я не думаю, что со всеми игроками удастся договориться до сборов. Вполне вероятно, что это случится позже. Но кого-то, естественно, мы постараемся приобрести до сборов. С другой стороны, это должны быть взвешенные решения, потому что у тех игроков, которых мы хотели бы видеть в команде, цена немаленькая.

- Какие пожелания высказывал Манчини по укреплению других позиций?

- Определенные пожелания он высказывал, просто я не буду всего раскрывать, потому что это неправильно по отношению к тем футболистам, которые находятся в команде. К тому же, он хочет посмотреть некоторых игроков на сборах, поэтому я не буду говорить о том, какие позиции планируем укрепить. Могу сказать только то, что мы ведем очень объемную работу. Причем в цейтноте. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)