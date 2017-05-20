Константин Сарсания: "Такое впечатление, что игроков в "Зенит" брали просто скопом"

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания в интервью "СЭ" отметил, что не стоит винить во всех неудачах питерской команды главного тренера Мирчу Луческу. У менеджера есть вопросы по трансферной политике клуба. По его словам, игроков в команду набирали скопом.

– Видел, что в нескольких матчах "Зенит" провалился просто из-за невысоких скоростей, - заявил Сарсания. - Либо дело в подготовке, либо в приобретенных игроках, которые просто не могут действовать в таком темпе, ритме. А на выходе команда, обладающая самыми большими финансовыми возможностями, даже не может чемпионат России выиграть. Про еврокубки лучше промолчу – там вообще полная трагедия. В первую очередь вопросы к менеджменту, уже во вторую – к тренеру. Не согласен с теми, кто огульно гнобит Луческу.

– Почему Луиз Адриану и Фернанду, в свое время выступавшие у румына в "Шахтере", оказались в "Спартаке", а не в "Зените"? Может быть, сам Мирча не настоял на их покупке?

– Может быть. Я не знаю, кто там вообще настаивал на каких-либо трансферах. Такое впечатление, что людей брали просто скопом. Никто не соответствует уровню "Зенита".

– Даже Иванович?

– Иванович – исключение. Но я еще подумал бы, брать его или нет. Все-таки 33 года… Однозначной логики не просматривается. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Константина Сарсании