Константин Сарсания: "С большой радостью принял предложение приехать в "Зенит"

Новый спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания подчеркнул, что с радостью принял предложение петербургского клуба. Ранее президентом "Зенита" стал Сергей Фурсенко.

– Мне всегда было приятно работать под руководством Сергея Фурсенко, поэтому я с большой радостью принял предложение приехать в Петербург и "Зенит", – цитирует официальный сайт клуба Сарсанию. – В ближайшее время клуб решит, как дальше будет развиваться команда – это долгий и сложный процесс, требующий времени и усилий.

В функционал спортивного директора будет входить ответственность за трансферную селекционную политику клуба, куда помимо взаимодействия с первой командой, входит работа по развитию игроков второй и молодежной команд и, конечно, академии "Зенита". Будет усилен селекционный отдел, и несмотря на то, что главная команда остается приоритетом, основная наша внутренняя задача – выстроить систему, которая позволит поэтапно развиваться молодым футболистам в серьезных спортсменов и не теряться на определенных промежутках их карьеры, как это, к сожалению, часто происходит в российском футболе.

Думаю, не стоит ждать кардинальных изменений, поскольку многое зависит от видения тренерского штаба. Однако клуб понимает, что команда, претендующая на чемпионство, должна иметь в своем распоряжении прежде всего сильных россиян, да и лимит никто не отменял. При этом, в составе должны быть сильные иностранцы, поэтому, приобретения, безусловно, будут – без них просто нельзя усилить команду. Определит же конкретное направление только совместное решение тренерского штаба и руководства клуба.