Константин Сарсания: "Проблемы в обороне у "Спартака" никуда не делись"

Известный эксперт в трансферных делах, экс-спортивный директор "Динамо" и "Зенита" Константин Сарсания отметил, что, несмотря на смену тренерского штаба, у "Спартака" остались проблемы при игре в обороне. Также Сарсания отметил, что назначение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых было логичным шагом.

– После смены тренера в "Спартаке" развернулась дискуссия о том, чья команда: еще Аленичева или уже Карреры. Вы как ответите на вопрос?

– Каррера внес изменения, которые нельзя не заметить: команда стала отбирать мяч не на своей половине поля, а в середине, после чего быстро организует атаки. Такой футбол, когда он получается, очень опасен для любого соперника. Другое дело, что и проблемы старые остались.

– Какие?

– Игра у своих ворот. Это касается, прежде всего, квалификации защитников. Не могу назвать ни одного футболиста линии обороны красно-белых, который может быть конкурентоспособен по сравнению с теми, кто выступает на этих же амплуа у команд, претендующих на чемпионство. Отсюда и проблемы.

– Каррера решит вопрос качества исполнителей за счет организации игры?

– Я бы хотел о другом сказать. Назначение итальянца, после того как не договорились с Курбаном Бердыевым, логично. Команда его приняла хорошо, пошли победы. В принципе, решение по Каррере предсказуемое на тот момент, но не знаю, насколько глубокое.

– Что имеете в виду?

– То, что Массимо не был главным тренером и не имеет опыта работы за границей. Разница между помощником и главным большая. Помощники, как правило, знающие дело специалисты, потому что именно они и ведут тренировочный процесс, но борьба на дистанции всего чемпионата, стратегия – это вопрос главного, это опыт. Мы видим, что "Спартак" за короткое время изменился – стал лучше отбирать мяч, играть в атаке, прибавили в агрессии. Другой вопрос, как тренер справится с массой других задач, прежде всего, в управлении коллективом. (Сергей ЕГОРОВ)