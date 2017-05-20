Константин Сарсания: "Понять Луческу можно. Классных легионеров поменяли на не очень понятных футболистов". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
02:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Константин Сарсания: "Понять Луческу можно. Классных легионеров поменяли на не очень понятных футболистов"

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Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания в интервью "СЭ" отметил, что понимает главного тренера питерской команды Мирчу Луческу, который неоднократно указывал на потерю в межсезонье ключевых исполнителей. По словам менеджера, на их место пришли игроки более низкого качества.

– "Зенит" для вас в этом сезоне – сплошное разочарование?

– Да я не могу сказать, что прям уж сплошное. Понятно, что тренер допустил определенные ошибки. Но прежде всего, нужно задавать вопросы селекционной службе. Понять Луческу где-то можно.

– В чем?

– Если сравнить с прошлым сезоном, то "Зенит" добился фактически такого же результата. Так? Но ушел Халк – пришел Молло, ушел Витсель – пришел Цаллагов, ушел Гарай – пришел Новосельцев, еще кто-то… Как так? Разве можно сравнивать того же Эрнани с Витселем? Классных легионеров поменяли на не очень понятных футболистов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Константина Сарсании

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