Константин Сарсания: "Почему Луческу сейчас нужно в чем-то обвинять?"

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания в интервью "СЭ" отметил, что пока рано делать выводы о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера команды. По его словам, необходимо дождаться окончания чемпионата.

– Кто должен ответить за то, что команда может не попасть второй год подряд в Лигу чемпионов?

– В принципе основную ответственность за результат несет главный тренер. А вообще ответственность также лежит на всех работниках клуба.

– В этой ситуации выгодно во всем обвинить Луческу?

– А почему сейчас его нужно в чем-то обвинять?

– Но "Зенит" плох, почти потерял шансы на титул.

– Но не все еще закончилось, команда может стать чемпионом. Теоретически это возможно. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Константина Сарсании