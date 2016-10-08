Константин Сарсания: "По сути, Бердыев - генеральный менеджер "Ростова"

Известный эксперт в трансферных делах, экс-спортивный директор "Динамо" и "Зенита" Константин Сарсания не стал отвечать на вопрос о том, почему вместе с Курбаном Бердыевым он не смог договориться о работе в "Спартаке". Как сообщал в начале августа "СЭ", вместе с экс-тренером "Ростова" в московскую команду пришел бы и Сарсания, который должен был занять пост спортивного директора клуба.

– Почему не договорились с Бердыевым?

– Не хочу на эту тему вообще говорить.

– Сторона "Спартака" дала жесточайший комментарий.

– Не стану это комментировать.

– В "Ростове" де-юре поменялся тренер. Почему Бердыев не вернется на бровку, ведь процессом руководит именно он?

– Положение дел в клубе таково, что требует от Курбана Бекиевича большей занятости вне футбольного поля – логистика, режим тренировок. Эта сфера немножко хромала в "Ростове". По сути, Бердыев генеральный менеджер клуба. Отвечает за всю спортивную часть.

– Он вернется на бровку?

– Он присутствует на тренировках, в раздевалке. Но команда привыкла к тому, что есть сейчас, когда со скамейки руководит Дмитрий Кириченко. (Сергей ЕГОРОВ)