Константин Сарсания: "Нобоа входит в двойку лучших игроков своего амплуа в чемпионате России"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания подчеркнул, что новичок сине-бело-голубых Кристиан Нобоа не является непосредственной заменой ушедшему полузащитнику Данни. По его словам, клуб рассматривает 32-летнего эквадорца как футболиста, который будет играть на другой позиции.

- "Зенит" приобрел Нобоа. Он является заменой ушедшему Данни? - вопрос Сарсании.

- Рассматриваем Нобоа как игрока на другую позицию. Хочу подчеркнуть, что все решения, которые принимаются по трансферам футболистов, максимально согласованы с главным тренером, - сказал Сарсания. - Мы с ним постоянно находимся на связи. Что касается Нобоа, мы считаем, что этот игрок является если не лучшим, то как минимум входит в двойку лучших футболистов в своем амплуа в нашем чемпионате. Он показывал свой уровень несколько лет.

Это опытный футболист, который как никто в России обладает очень острой передачей. Он техничный игрок, у которого прекрасная правая нога. Нобоа хорош при стандартных положениях, штрафных ударах. Он подходит нам по качеству и может сделать "Зенит" сильнее. К тому же он хоть и иностранец, но адаптирован и говорит по-русски. Этот футболист имеет прекрасные физические кондиции, и, несмотря на свой возраст, может еще несколько лет играть на высоком уровне. Манчини просматривал игру Нобоа, и было принято решение взять его в команду.

Ранее петербуржцы объявили о том, что 33-летний португалец, контракт которого рассчитан до 30 июня, покидает команду. Напомним, что Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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