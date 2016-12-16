Константин Сарсания: "Луиз Адриану времен "Шахтера" сильнее Зе Луиша"

Известный специалист по трансферному рынку Константин Сарсания оценил, насколько "Спартаку" подходит нападающий "Милана" Луиз Адриану, который, по данным "СЭ", интереснее красно-белым. По словам Сарсании, москвичи смогут реанимировать карьеру игрока.

– Адриану в "Шахтере" мне нравился, – говорит Сарсания. – По своим качествам это классный форвард. Исхожу из того, что бразилец показывал, выступая в "Шахтере". С другой стороны, в "Милане" он выходит на поле нечасто, мог потерять игровой ритм. Но у "Спартака" есть около полутора месяцев предсезонной подготовки, чтобы дать Адриану игровую практику. Сравнение с Зе Луишем? По тому, как бразилец выглядел в "Шахтере", он, на мой взгляд, сильнее. Не должен смущать и возраст – 29 лет. Потому что такой возможности стать чемпионом, как в этом сезоне, у "Спартака" больше может и не быть. (Сергей ЕГОРОВ)