Константин Сарсания: "Конкуренты "Спартака" стали слабее"

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания в интервью "СЭ" отметил, что лидерство "Спартака" в чемпионате России обусловлено тем, что конкуренты красно-белых стали слабее. В 23-м туре чемпионата России столичная команда примет питерцев на своем поле.

– Если "Зенит" уступит "Спартаку", допускаете, что Луческу сразу уволят?

– Нет. Потому что еще ничего не закончилось – команда продолжает бороться за чемпионство и за Лигу чемпионов.

– В прошлом году вы говорили, что "Спартак" не лидер по составу. А вот посмотрите, как получилось.

– Так "Зенит" был сильнее. ЦСКА не смог взять хорошего форварда, "Краснодару" чего-то не хватает. У "Локо" неплохой состав, но из разряда тех, кому за 30. "Ростов" выступал на два фронта и просто устал. В "Спартаке" же Каррера правильно построил работу – и пошло. А конкуренты стали слабее. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Константина Сарсании