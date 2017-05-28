Константин Лепехин: "Уход Луческу из "Зенита" был достаточно прогнозируем"

Бывший футболист "Зенита" Константин Лепехин считает, что после ухода Мирчи Луческу из питерской команды можно было бы дать возможность поработать отечественному специалисту. По его словам, на румынском специалисте лежит часть ответственности за плохую игру сине-бело-голубых.

- Как вы восприняли новость об уходе Луческу из "Зенита"?

- Это было достаточно прогнозируемо. Разговоры об этом шли, и результат команды говорит о том, что у нее есть определенные проблемы. Безусловно, тренер отвечает за результат, но, на мой взгляд, здесь не стопроцентная вина наставника. Все-таки очень серьезно поменялся состав. Ведущие футболисты покинули команду. В таких условиях тренеру сложнее добиваться результата. В том году "Зенит" был сильнее, но тоже занял третье место. Поэтому во всем винить Луческу не стоит. Но его ответственность есть.

- То есть третье место "Зенита" закономерно?

- Безусловно. С учетом смены тренера и состава результат достаточно положительный.

- Идут разговоры о том, что Луческу может сменить Манчини. Как вам такая кандидатура?

- Если выбирать из иностранных тренеров, безусловно, это тренер с именем. Клуб, позиционирующий себя, как топоваый, и должен приглашать топового тренера. На мой взгляд, можно было бы дать попробовать поработать российскому специалисту в условиях возможностей "Зенита". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)