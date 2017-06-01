Константин Лепехин: "Надеюсь, Манчини разберется с проблемами, которые есть у "Зенита"

Бывший футболист "Зенита" Константин Лепехин считает, что приход итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера петербургского клуба даст положительный импульс команде. Напомним, что минувший сезон, под руководством Мирчи Луческу, "Зенит" занял третье место в чемпионате России и не пробился в Лигу чемпионов.

– Что даст "Зениту" Манчини?

– Думаю, это назначение даст сдвиги в положительную сторону, – сказал Лепехин. – Остаться без Лиги чемпионов для такого клуба, как "Зенит" – ненормально. У меня есть надежда, что Манчини сможет разобраться в тех проблемах, какие существуют в команде, может, он почистит состав. Я верю, что этот тренер сможет решить такой вопрос, потому что возможности клуба всем известны и при нормальном управлении командой "Зениту" по силам, как минимум побеждать в чемпионате России, а как максимум удачно играть в Европе.

– Как скоро Манчини сможет дать результат, ведь он не знает наш чемпионат?

– Конечно, сразу дать результат сложно. Но если будет проделана хорошая селекционная работа – он может дать результат в первый же год.

– Как Каррера в "Спартаке"?

– Да. Каррера ведь тоже был новый человек, впервые стал главным тренером и, тем не менее, добился золотых медалей. Мне кажется, не обязательно знать чемпионат. Самое главное, что Манчини знает футбол со всех сторон, сам играл и тренировал. Это самый важный фактор для того, чтобы добиваться успеха.

– Есть ли у него достаточная мотивация, ведь чемпионат России не является топовым в Европе?

– Это сложный вопрос. Для этого нужно знать тренера лично. Но я вижу по телевизионной картинке, что это достаточно серьезный человек и, на мой взгляд, он должен быть мотивированным. Поэтому я смотрю на будущее "Зенита" с оптимизмом. В команде сделаны определенные вводы, произошли кардинальные перемены, и не может быть такого, чтобы все время все шло не так. Поэтому я надеюсь, что с приходом Манчини все изменится к лучшему. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)