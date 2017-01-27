Константин Лепехин: "Кержаков еще способен принести пользу "Зениту"

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин считает, что нападающий Александр Кержаков еще мог бы быть полезен питерскому клубу. Ранее сине-бело-голубые опубликовали список футболистов, которые отправляются на второй зимний сбор команды, и 34-летнего форварда в нем не оказалось.

– Мне грустно, потому что я переживаю за Кержаков, – сказал Лепехин. – Думаю, Саша еще способен принести пользу "Зениту". Можно ли предположить, что тренерский штаб на него больше не рассчитывает? Я думаю, да. То, что его не взяли на сборы – это первый звоночек к тому, что человек не будет играть. Хотя, бывают такие ситуации, когда на тебя не рассчитывают, но иногда тебе дают какую-то возможность сыграть, и потом ты начинаешь играть стабильно. Но это бывает редко и в случае с Кержаковым так вряд ли произойдет.

Я думаю, что сейчас не стоит рассуждать категориями, соответствует ли Кержаков уровню "Зенита". Честно говоря, не могу понять какой уровень у питерской команды, потому что в ней собраны игроки разного уровня. Думаю, что Кержаков еще мог бы быть полезен клубу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)