Константин Лепехин: "Эрнани вместо Витселя? Не знаю, насколько будет оправдана такая замена"

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин признался, что не знает, на что способен новичок команды Эрнани. При этом он отметил, что сине-бело-голубым все равно пришлось бы отпустить Акселя Витселя, у которого летом заканчивается контракт.

– Витселя не так просто заменить в силу того, что он был очень полезным игроком на протяжении двух лет, – сказал Лепехин. – Со способностями Эрнани я не знаком. Не знаю, насколько такая замена будет оправдана… Но Аксель не остался бы в "Зените", поэтому рано или поздно пришлось бы пойти на такой шаг.

Я не сторонник того, чтобы удерживать футболиста, так как если игрок желает покинуть клуб, его очень сложно мотивировать. Не думаю, что отсутствие Витселя кардинальным образом отразится на борьбе за чемпионство. "Зенит" достаточно крепко укомплектован для внутреннего чемпионата. (Любовь КОНЯЕВА)