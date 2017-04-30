Конный полицейский наехал на болельщика перед матчем ЦСКА - "Спартак"

Сегодня состоится матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". В преддверии встречи полиция разгоняет болельщиков. Отметим, что конный полицейский наехал на одного из фанатов и своего сослуживца. Оба травм не получили и сразу же смогли подняться.
Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
Погнали коней))) pic.twitter.com/FUl773V5CZ– Krupsky Sergey (@Lenin_Volodia) 30 апреля 2017 г.
результаты опроса
38162 чел.
dina
А как по вашему еще надо разгонять обезьян дерущихся? Так что все правильно сделали
17:12
Dr Death
У этих мусоров овес в головах, сажать нужно за такое
16:40
Vizioso
Это наезд или повод для драки?:)
16:29
Фемистоклюс
Это кони и конская полиция...
16:22
Джин_SM(v3)
это ж какими дебилами надо быть, чтоб людей топтать... пусть хоть сто раз они не правы...
16:17