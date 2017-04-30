16:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Конный полицейский наехал на болельщика перед матчем ЦСКА - "Спартак"

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Сегодня состоится матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". В преддверии встречи полиция разгоняет болельщиков. Отметим, что конный полицейский наехал на одного из фанатов и своего сослуживца. Оба травм не получили и сразу же смогли подняться.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

результаты опроса
38162 чел.
Как закончится дерби ЦСКА - "Спартак"?
Крупной победой ЦСКА
9.9%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
31.2%
Результативной ничьей
18.5%
Нулевой ничьей
2.9%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
32.8%
Крупной победой "Спартака"
4.8%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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dina

А как по вашему еще надо разгонять обезьян дерущихся? Так что все правильно сделали

17:12

Dr Death

У этих мусоров овес в головах, сажать нужно за такое

16:40

Vizioso

Это наезд или повод для драки?:)

16:29

Фемистоклюс

Это кони и конская полиция...

16:22

Джин_SM(v3)

это ж какими дебилами надо быть, чтоб людей топтать... пусть хоть сто раз они не правы...

16:17