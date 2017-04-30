Конный полицейский наехал на болельщика перед матчем ЦСКА - "Спартак"

Сегодня состоится матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". В преддверии встречи полиция разгоняет болельщиков. Отметим, что конный полицейский наехал на одного из фанатов и своего сослуживца. Оба травм не получили и сразу же смогли подняться.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи