Конная полиция разогнала драку перед матчем ЦСКА – "Зенит"

В парке "Березовая роща" возле стадиона ЦСКА произошла драка с участием футбольных болельщиков. В ней приняло участие около двадцати человек. Полиция разогнала участников с помощью конного отряда.

Армейцы сегодня принимают у себя "Зенит" в рамках 18-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"