15:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Конная полиция разогнала драку перед матчем ЦСКА – "Зенит"

Полиция разгоняет драку перед матчем ЦСКА - "Зенит". Фото "СЭ" Полиция разгоняет драку перед матчем ЦСКА - "Зенит". Фото "СЭ"
Полиция разгоняет драку перед матчем ЦСКА - "Зенит". Фото "СЭ"
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В парке "Березовая роща" возле стадиона ЦСКА произошла драка с участием футбольных болельщиков. В ней приняло участие около двадцати человек. Полиция разогнала участников с помощью конного отряда.

Армейцы сегодня принимают у себя "Зенит" в рамках 18-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"

Полиция разгоняет драку перед матчем ЦСКА - "Зенит". Фото "СЭ"
Полиция разгоняет драку перед матчем ЦСКА - "Зенит". Фото "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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kingarthur

Перед матчем двух отстойных клубов, полиция разогнала болельщиков этих отстойных клубов.

16:30

Jean4

Русские нагнут весь ми На футбольном поле нужно из бомжей дух выбить, это да, было бы круто! =)

16:15

Slim Taller

У ЦСКА есть своя полиция,которая топчет бомжей?!

15:51

serenky25

Мусора на конях топтали коней и бомжей.....сюрреализм какой то...

15:38

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