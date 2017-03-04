Конная полиция разогнала драку перед матчем ЦСКА – "Зенит"

В парке "Березовая роща" возле стадиона ЦСКА произошла драка с участием футбольных болельщиков. В ней приняло участие около двадцати человек. Полиция разогнала участников с помощью конного отряда.
Армейцы сегодня принимают у себя "Зенит" в рамках 18-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.
Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"
Полиция разгоняет драку перед матчем ЦСКА - "Зенит". Фото "СЭ"
kingarthur
Перед матчем двух отстойных клубов, полиция разогнала болельщиков этих отстойных клубов.
16:30
Jean4
Русские нагнут весь ми На футбольном поле нужно из бомжей дух выбить, это да, было бы круто! =)
16:15
Slim Taller
У ЦСКА есть своя полиция,которая топчет бомжей?!
15:51
serenky25
Мусора на конях топтали коней и бомжей.....сюрреализм какой то...
15:38