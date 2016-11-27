Комитет по этике не готов рассмотреть выпады "Терека" в адрес судьи Мешкова

Новый председатель комитета РФС по этике Семен Андреев подчеркнул, что вопрос о высказываниях руководителей "Терека" о судействе матча 15-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1) не может быть рассмотрен по ряду причин.

Накануне вице-президент грозненцев Хайдар Алханов заявил, что работа арбитра Виталия Мешкова носила заказной характер и в ней прослеживалась симпатия к красно-белым. Позднее на официальном сайте клуба было опубликовано заявление президента "Терека" Магомеда Даудова, в котором он, в частности, отмечает, что рефери "красиво" сделал свою работу".

- Первое - комитет по этике еще не сформирован, его состав будет утвержден только на декабрьском заседании исполкома РФС, - сказал Андреев. - Второе - в комитет должно поступить обращение согласно действующему регламенту, и только после этого вопрос принимается к рассмотрению. (Павел АЛЕШИН)

Андрей Будогосский: "Мы не можем закрыть рот "Тереку" и запретить выражать свою позицию" //

"Терек" о судействе матча со "Спартаком": "Без комментариев" //

"Тереку" выплатят премиальные за матч против "Спартака"