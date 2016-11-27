Комитет по этике не готов рассмотреть выпады "Терека" в адрес судьи Мешкова

Новый председатель комитета РФС по этике Семен Андреев подчеркнул, что вопрос о высказываниях руководителей "Терека" о судействе матча 15-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1) не может быть рассмотрен по ряду причин.
Накануне вице-президент грозненцев Хайдар Алханов заявил, что работа арбитра Виталия Мешкова носила заказной характер и в ней прослеживалась симпатия к красно-белым. Позднее на официальном сайте клуба было опубликовано заявление президента "Терека" Магомеда Даудова, в котором он, в частности, отмечает, что рефери "красиво" сделал свою работу".
- Первое - комитет по этике еще не сформирован, его состав будет утвержден только на декабрьском заседании исполкома РФС, - сказал Андреев. - Второе - в комитет должно поступить обращение согласно действующему регламенту, и только после этого вопрос принимается к рассмотрению. (Павел АЛЕШИН)
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kwazar312
Когда "Спартак" засуживают(с "Анжи"-Малый,с "Зенит"(неоднократно),с ЦСКА(Карасев)),возмущается только "Спартак",когда же судья нормально отрабатывает,никому не подсуживая,начинают возмущаться все(говорят,что "Спартак" тянут в чемпионы).Где же объективность,хотя при том воспитании в России,которое культивируется сейчас,людям белое кажется черным и наоборот.
16:30
Антиконь .
Терек должен быть благодарен мешкову, за то, что он спас его от разгрома, и игроков от карточек и соответствующей дисквалификации в последующих матчах!!!
16:29
defender_8
Обе команды играли грязно, но грязнее - Спартак. Судья, как бы адекватно, фиксировал нарушения, но спартаковские старался не замечать. Он был слеп на спартаковский глаз. Господа! перестаньте поднимать пыль. Она уляжется независимо от вашего шума. Я не знаю, кто такой Будогосский, но точно знаю, что ихняя кдк почему-то не сформирована. Зато мы испытываем наслаждение дикарей, глядя на барахтающихся в снегу гладиаторов. Правильно, мы северная страна и футбол на снегу - это наша скрепа. А летом у нас есть пляжный волейбол. Пока ещё есть время, "Даёшь ЧМ 18 в декабре!"
16:23
roma prosto roma
Владимир Семенович точно выразил моё мнение! Спартак за уши тянут к чемпионскому титулу. Но потом через год этот "чемпион" позорно проиграет какой-нибудь дворовой команде Европы в ЛЧ.
16:00
механик39
Испугались .... А как хорошо начиналось .....
15:41
funyaka
SSergey = та ничего, это он для весу назвал, я сомневаюсь что он хоть один из этих матчей смотрел, главное создать шумиху:)
15:36
Apendix
После таких заявлений нужно с позором выгонять из команды. Эти недовольные позорят не только себя, но и всю команду и всю Чечню. Уверен, Рамзан Ахматович не имеет к подобным протестам никакого отношения. Нужно больше тренироваться и меньше болтать языком. Судейство было не идеально, но вполне адекватное.
15:35
SSergey
Vladimir Semenovich Vladimir Semenovich ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Еще один "знаток" нарисовался. Да, после "предвзятого" матча "Зенит" - "Спартак" в судейском корпусе произошли позитивные изменения. Сейчас, если арбитр и ошибается, то по человеческому фактору. P/S А что в матче с Амкаром и Тереком не то?
15:26
Vladimir Semenovich
Со Спартаком связано самое большое количество судейских разборок и всегда в пользу Спартака, за исключением может быть матча Зенит-Спартак. Тогда спартаковцы такой вой подняли, что теперь их судят так, как надо, первым пострадал Ростов, потом Амкар, теперь Терек, а дальше по накатанной до чемпионства. Только такие чемпионы как ЦСКА, Спартак, если он будет будут позороить страну в Европе, ведь без помоши судей они играть не смогут. В Европе так не судят, там таких ляпов, которые творят Безбородовы и Мешковы и Москалевы их просто в природе нет. Было бы лучше, если бы Будогосский на игры Спартака, Зенита, ЦСКА приглашал судей из других стран, тогда бы была видна работа судейского комитета, конечно ошибки бывают у всех, но зато у зарубежных не было бы предвзятости, как у наших судей.
15:14
SPFAN
А как же! Игра ли же в Грозном, Терек должен был победить((( Хоть бы не рвали горло себе, бараны
15:13
vmelk416
Бе-бе-бе блеют барашки. Балай за свою хамскую игру должен был дважды удалён, а они ещё жалуются
15:02
историк79
Интересно, если Чечня заявит клуб в КХЛ и там попробует покритиковать судей, что будет? Особенно интересно, если у ХК "Терек" при этом на тренерской скамейке будет Назаров или Скудра...
14:55
Gordon
О, и здесь истеричка :) Объяснили же внятно. Ох и тяжело же живётся некоторым - везде видят только грязь да гавкают изо всех сил :-))
14:52