14:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Комитет по этике не готов рассмотреть выпады "Терека" в адрес судьи Мешкова

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Новый председатель комитета РФС по этике Семен Андреев подчеркнул, что вопрос о высказываниях руководителей "Терека" о судействе матча 15-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1) не может быть рассмотрен по ряду причин.

 
Виталий МЕШКОВ.Почему "Терек" назвал заказным судейство матча со "Спартаком"

Накануне вице-президент грозненцев Хайдар Алханов заявил, что работа арбитра Виталия Мешкова носила заказной характер и в ней прослеживалась симпатия к красно-белым. Позднее на официальном сайте клуба было опубликовано заявление президента "Терека" Магомеда Даудова, в котором он, в частности, отмечает, что рефери "красиво" сделал свою работу".

- Первое - комитет по этике еще не сформирован, его состав будет утвержден только на декабрьском заседании исполкома РФС, - сказал Андреев. - Второе - в комитет должно поступить обращение согласно действующему регламенту, и только после этого вопрос принимается к рассмотрению. (Павел АЛЕШИН)

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КОММЕНТАРИИ (13)
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kwazar312

Когда "Спартак" засуживают(с "Анжи"-Малый,с "Зенит"(неоднократно),с ЦСКА(Карасев)),возмущается только "Спартак",когда же судья нормально отрабатывает,никому не подсуживая,начинают возмущаться все(говорят,что "Спартак" тянут в чемпионы).Где же объективность,хотя при том воспитании в России,которое культивируется сейчас,людям белое кажется черным и наоборот.

16:30

Антиконь .

Терек должен быть благодарен мешкову, за то, что он спас его от разгрома, и игроков от карточек и соответствующей дисквалификации в последующих матчах!!!

16:29

defender_8

Обе команды играли грязно, но грязнее - Спартак. Судья, как бы адекватно, фиксировал нарушения, но спартаковские старался не замечать. Он был слеп на спартаковский глаз. Господа! перестаньте поднимать пыль. Она уляжется независимо от вашего шума. Я не знаю, кто такой Будогосский, но точно знаю, что ихняя кдк почему-то не сформирована. Зато мы испытываем наслаждение дикарей, глядя на барахтающихся в снегу гладиаторов. Правильно, мы северная страна и футбол на снегу - это наша скрепа. А летом у нас есть пляжный волейбол. Пока ещё есть время, "Даёшь ЧМ 18 в декабре!"

16:23

roma prosto roma

Владимир Семенович точно выразил моё мнение! Спартак за уши тянут к чемпионскому титулу. Но потом через год этот "чемпион" позорно проиграет какой-нибудь дворовой команде Европы в ЛЧ.

16:00

механик39

Испугались .... А как хорошо начиналось .....

15:41

funyaka

SSergey = та ничего, это он для весу назвал, я сомневаюсь что он хоть один из этих матчей смотрел, главное создать шумиху:)

15:36

Apendix

После таких заявлений нужно с позором выгонять из команды. Эти недовольные позорят не только себя, но и всю команду и всю Чечню. Уверен, Рамзан Ахматович не имеет к подобным протестам никакого отношения. Нужно больше тренироваться и меньше болтать языком. Судейство было не идеально, но вполне адекватное.

15:35

SSergey

Vladimir Semenovich Vladimir Semenovich ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Еще один "знаток" нарисовался. Да, после "предвзятого" матча "Зенит" - "Спартак" в судейском корпусе произошли позитивные изменения. Сейчас, если арбитр и ошибается, то по человеческому фактору. P/S А что в матче с Амкаром и Тереком не то?

15:26

Vladimir Semenovich

Со Спартаком связано самое большое количество судейских разборок и всегда в пользу Спартака, за исключением может быть матча Зенит-Спартак. Тогда спартаковцы такой вой подняли, что теперь их судят так, как надо, первым пострадал Ростов, потом Амкар, теперь Терек, а дальше по накатанной до чемпионства. Только такие чемпионы как ЦСКА, Спартак, если он будет будут позороить страну в Европе, ведь без помоши судей они играть не смогут. В Европе так не судят, там таких ляпов, которые творят Безбородовы и Мешковы и Москалевы их просто в природе нет. Было бы лучше, если бы Будогосский на игры Спартака, Зенита, ЦСКА приглашал судей из других стран, тогда бы была видна работа судейского комитета, конечно ошибки бывают у всех, но зато у зарубежных не было бы предвзятости, как у наших судей.

15:14

SPFAN

А как же! Игра ли же в Грозном, Терек должен был победить((( Хоть бы не рвали горло себе, бараны

15:13

vmelk416

Бе-бе-бе блеют барашки. Балай за свою хамскую игру должен был дважды удалён, а они ещё жалуются

15:02

историк79

Интересно, если Чечня заявит клуб в КХЛ и там попробует покритиковать судей, что будет? Особенно интересно, если у ХК "Терек" при этом на тренерской скамейке будет Назаров или Скудра...

14:55

Gordon

О, и здесь истеричка :) Объяснили же внятно. Ох и тяжело же живётся некоторым - везде видят только грязь да гавкают изо всех сил :-))

14:52

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Материалы других СМИ