Комиссия РФС может завтра рассмотреть документы о сертификации "Крестовского"

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что комиссия союза в четверг может рассмотреть документы о сертификации стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. В декабре было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию арены, а 31 марта все работы по адаптации к Кубку конфедераций и чемпионату мира были завершены. Планируется, что 22 апреля "Зенит" проведет на стадионе первый матч - в рамках 24-го тура чемпионата России против "Урала".

- Завтра будет комиссия по сертификации, и, возможно, будем рассматривать стадион на Крестовском. Сейчас по этому стадиону активно предоставляются документы, но пока не хватает некоторых и отчета по устранению замечаний, - цитирует ТАСС Летина. - Сейчас активная фаза, они все устраняют. Вчера стадион принимала полиция, сейчас идут активные действия по принятию стадиона различными службами.

Ранее гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов заявил о серьезных проблемах с уложенным подрядчиками газоном.