Комбаров отпраздновал чемпионство во флаге с гербом Домодедова

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после матча 29-го тура чемпионата России против "Терека" завернулся во флаг с гербом родного города Домодедово. Легионеры команды предпочли флаги своих стран, в частности, Зе Луиш завернулся во флаг Кабо-Верде, а Сальваторе Боккетти - Италии.
Дмитрий Комбаров и его брат-близнец Кирилл из тульского "Арсенала" в 2013 году создали в родном Домодедове одноименный клуб, который сейчас играет в группе "Запад" первенства России в ПФЛ.
Раздевалка. Комбаров, Боккетти. pic.twitter.com/SG12e7OCBD– Igor Rabiner (@IgorRabiner) 17 мая 2017 г.