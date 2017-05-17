Комбаров отпраздновал чемпионство во флаге с гербом Домодедова

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после матча 29-го тура чемпионата России против "Терека" завернулся во флаг с гербом родного города Домодедово. Легионеры команды предпочли флаги своих стран, в частности, Зе Луиш завернулся во флаг Кабо-Верде, а Сальваторе Боккетти - Италии.

Дмитрий Комбаров и его брат-близнец Кирилл из тульского "Арсенала" в 2013 году создали в родном Домодедове одноименный клуб, который сейчас играет в группе "Запад" первенства России в ПФЛ.