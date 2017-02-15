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Комбаров не сыграет с "Олесунном"

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"Спартак" провел предыгровую тренировку перед товарищеским матчем против норвежского "Олесунна", информирует официальный сайт красно-белых. В этом матче не сыграет защитник Дмитрий Комбаров. У него перегрузка мышц бедра, и медицинский штаб "Спартака" рекомендовал поберечь игрока. Сегодня он работал по индивидуальной программе.

Остальные футболисты провели полноценную предыгровую тренировку. После разминки спартаковцы сыграли в ручной мяч и выполнили различные упражнения на технику и тактику. В общей сложности занятие продлилось около полутора часов.

Отметим, что за занятием красно-белых наблюдали генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов и технический директор клуба Юхан Гераскин.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/99730/

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