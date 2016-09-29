Комбаров и Зуев не сыграют с "Зенитом"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров и полузащитник команды Александр Зуев продолжают курс лечения после повреждений, информирует официальный сайт клуба. Тренерский штаб красно-белых не планирует привлекать их к матчу 9-го тура чемпионата России против "Зенита".



Защитник Евгений Макеев по-прежнему тренируется по индивидуальной программе. По словам врачей, в ближайшее время он перейдет к работе в общей группе. Вместе с основным составом сегодня занимались игроки "Спартака-2" – защитник Денис Кутин и нападающий Денис Давыдов.