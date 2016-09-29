14:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Комбаров и Зуев не сыграют с "Зенитом"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров и полузащитник команды Александр Зуев продолжают курс лечения после повреждений, информирует официальный сайт клуба. Тренерский штаб красно-белых не планирует привлекать их к матчу 9-го тура чемпионата России против "Зенита".

Защитник Евгений Макеев по-прежнему тренируется по индивидуальной программе. По словам врачей, в ближайшее время он перейдет к работе в общей группе. Вместе с основным составом сегодня занимались игроки "Спартака-2" – защитник Денис Кутин и нападающий Денис Давыдов.

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/94982/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Promesov

Может пыль в глаза пускают. Промес после сборной тоже вроде, как травмирован был. Даже ролик показали по всем сми, что Спартак провел тренировку без антохи. Но в итоги Промес отыграл матч с Локо и даже отдал голевой пас на Попова.

14:58

shurikfromkaragay

Зуев вроде бы еще в Хабаровске травмировался. Комбаров непонятно.

14:53

Spartak-Online1

Откуда хоть травмы ? Играют один раз в неделю! Кого теперь слева ставить? Тогда надо было Паршивлюка оставлять(Кутин никакой),а Ещенко сыграл бы на левом.Опять Маурисио дыру будет затыкать? Вечно какие то проблемы на ровном месте.

14:34

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