Комбаров и Глушаков: "Кто мы? Мы чемпионы!"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров на своей странице в Инстаграме выложил совместную фотографию с хавбеком Денисом Глушаковым. Вчера красно-белые досрочно стали чемпионами России, впервые с 2001 года.
ФОТО: Глушаков с гитарой на заборе и другие герои "Спартака" //
Красно-белая ночь. Как "Спартак" и народ гуляли вместе
marksan
аПРАВлиЯ_____ Заслужил.... звание главного провокатора и лизоблюда судейского корпуса! Почти оторвав ногу игроку, получить одобрямс от нашей КДК - это какую лапу надо иметь?
17:38
marksan
Вы просто халявщики!
17:35
shpasic
а я думал, что эти двое - ОПГ Ромашка))
17:26
suomi257
мясо!!!
17:12
аПРАВлиЯ
Глушак...заслужил...!!!!
16:58