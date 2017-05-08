16:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Комбаров и Глушаков: "Кто мы? Мы чемпионы!"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров на своей странице в Инстаграме выложил совместную фотографию с хавбеком Денисом Глушаковым. Вчера красно-белые досрочно стали чемпионами России, впервые с 2001 года.

ФОТО: Глушаков с гитарой на заборе и другие герои "Спартака" //
Красно-белая ночь. Как "Спартак" и народ гуляли вместе

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

аПРАВлиЯ_____ Заслужил.... звание главного провокатора и лизоблюда судейского корпуса! Почти оторвав ногу игроку, получить одобрямс от нашей КДК - это какую лапу надо иметь?

17:38

marksan

Вы просто халявщики!

17:35

shpasic

а я думал, что эти двое - ОПГ Ромашка))

17:26

suomi257

мясо!!!

17:12

аПРАВлиЯ

Глушак...заслужил...!!!!

16:58