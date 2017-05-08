Комбаров и Глушаков: "Кто мы? Мы чемпионы!"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров на своей странице в Инстаграме выложил совместную фотографию с хавбеком Денисом Глушаковым. Вчера красно-белые досрочно стали чемпионами России, впервые с 2001 года.

ФОТО: Глушаков с гитарой на заборе и другие герои "Спартака" //

Красно-белая ночь. Как "Спартак" и народ гуляли вместе