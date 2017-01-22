00:57 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Команда Реброва выиграла мини-турнир на тренировке "Спартака"

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На официальном сайте "Спартака" появился отчет об очередном тренировочном дне команды. В субботу, в отличие от двух предыдущих дней, у красно-белых прошло лишь одно вечернее занятие. Первая половина дня была посвящена тестам, в результате которых можно до миллиметров определить жировую прослойку каждого спортсмена.

"Это не менее важно, чем регулярное и уже привычное взвешивание", – говорится в сообщении.

По мнению медицинского и тренерского штабов спартаковцев, показатели футболистов внушают оптимизм: ни один не превысил норму, а у многих итоговые данные оказались близкими к идеалу.

Занятие на стадионе "Шейх Зайд" во второй половине дня началось с упражнений на профилактику травм, продолжилось отработкой технических приемов и контроля мяча, а завершилось мини-турниром по круговой системе на ограниченном участке поля.

Первое место в нем оспаривали четыре команды по пять игроков в каждой. Победителями стали Ребров, Промес, Попов, Ананидзе, Джикия и Гулиев, которого периодически заменял Тимофеев.

На завтра у спартаковцев намечены две тренировки.

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/98452/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК

marksan,дыр-дыр-это твоя работа,способ заработать на корм.

11:23 22 января

marksan

Ура! СЭ освещает даже дыр-дырочные турниры Спартака!

06:02 22 января

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