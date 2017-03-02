Кокорина могут лишить водительских прав

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин неоднократно нарушал правила дорожного движения, и теперь ему грозит лишение прав за выезд на встречную полосу в центре Москвы, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. Ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, это произошло в ночь на 25 января, а решения по этому делу пока нет.

"По данным ГУ МВД, в ночь на 26 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль Bentley, - приводит сообщение ТАСС. - На водителя, которым оказался футболист Кокорин, был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ ("Выезд на встречную полосу движения")".

Статья предусматривает административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, уточнили в полиции.