Кокорин забил "Томи"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с "Томью". На 26-й минуте Артем Дзюба головой сделал скидку на партнера по атаке, тот принял мяч на грудь и с близкого расстояния отправил его в сетку. Для форварда этот гол стал 71-м в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча "Зенит" - "Томь"