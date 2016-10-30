17:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кокорин забил "Томи"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с "Томью". На 26-й минуте Артем Дзюба головой сделал скидку на партнера по атаке, тот принял мяч на грудь и с близкого расстояния отправил его в сетку. Для форварда этот гол стал 71-м в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча "Зенит" - "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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МаксВ

Кукарекорин забил. Ю-ю-хууууууу). Посмотрим как дитя лимита будет Тереку закалачивать. А потом Краснодару))))))))))))). Мирча, лафовый календарь заканчивается, готовь свои бревна к ничьим)))))))))))))). Артему Дзюбе, младшему брату Траоре - привет. Зениту, покорителю слабачков, - слава!!!!!! Верной дорогой идете, парни. Всем шампуня. Кукарекорин башляет. С Тереком вам Иванов не поможет)))))))). Мирча опять станет королем микст зоны. Ура!!!!!!!!!

17:46

merniloskut

Вот где чистейший договорняк, а нам про Тэрэк втирают!

17:37

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