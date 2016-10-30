Кокорин забил "Томи"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с "Томью". На 26-й минуте Артем Дзюба головой сделал скидку на партнера по атаке, тот принял мяч на грудь и с близкого расстояния отправил его в сетку. Для форварда этот гол стал 71-м в зачет "Клуба 100".
МаксВ
Кукарекорин забил. Ю-ю-хууууууу). Посмотрим как дитя лимита будет Тереку закалачивать. А потом Краснодару))))))))))))). Мирча, лафовый календарь заканчивается, готовь свои бревна к ничьим)))))))))))))). Артему Дзюбе, младшему брату Траоре - привет. Зениту, покорителю слабачков, - слава!!!!!! Верной дорогой идете, парни. Всем шампуня. Кукарекорин башляет. С Тереком вам Иванов не поможет)))))))). Мирча опять станет королем микст зоны. Ура!!!!!!!!!
17:46
merniloskut
Вот где чистейший договорняк, а нам про Тэрэк втирают!
17:37