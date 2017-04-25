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Кокорин пропустит матч с "Оренбургом" из-за травмы

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Как стало известно "СЭ", нападающий "Зенита" Александр Кокорин пропустит гостевой матч 25-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Причина - травма, полученная в субботней игре с "Уралом" (2:0).

Из-за повреждения форвард был заменен перед перерывом встречи на новой арене "Санкт-Петербург". Кокорин не летит с командой в Оренбург. В текущем сезоне 26-летний футболист провел за сине-бело-голубых 35 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, что матч 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Зенитом" состоится завтра, начало игры - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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