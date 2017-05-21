Кокорин поздравил "Зенит" с победой с хештэгом "погорло". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:31 21 мая | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кокорин поздравил "Зенит" с победой с хештэгом "погорло"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 30-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:0) на своей странице в Инстаграме опубликовал совместную фотографию со своим одноклубником Артемом Дзюбой. Нападающие одним жестом отпраздновали первой гол своей команды, который забил Кокорин.

"С победой, "Зенит", - написал Кокорин, отметив на фото Дзюбу и еще одного форварда команды Александра Кержакова и добавив хештэг "погорло".

В свою очередь в комментариях к фото еще один зенитовский форвард Александр Кержаков написал "пустые по горло".

Трансляция матча "Локомотив" – "Зенит"

 

С победой Зенит 💪⚽️ @artem.dzyuba @a.kerzhakov11 😂😂#погорло

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Май 21 2017 в 7:54 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Случайно заглянувший

Знатно троллят свою команду две "мегазвезды". Вот уж с кем ни "Зениту", ни другим командам не добиться чего-то серьезного. "Охотники за титулами", млин.

21:24 21 мая

Юрий 111

Удачи команде в следующем сезоне.

20:58 21 мая

Pleafant

Кокорин прикололся,трудно назвать победой провал Зенита в этом сезоне.

20:53 21 мая

absentRUneta

Ахаха, Кокоша из запоя вышел.

18:44 21 мая

merniloskut

С законным местом бамжей! Теперь можете вешаться!)))

18:38 21 мая