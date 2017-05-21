Кокорин поздравил "Зенит" с победой с хештэгом "погорло"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 30-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:0) на своей странице в Инстаграме опубликовал совместную фотографию со своим одноклубником Артемом Дзюбой. Нападающие одним жестом отпраздновали первой гол своей команды, который забил Кокорин.
"С победой, "Зенит", - написал Кокорин, отметив на фото Дзюбу и еще одного форварда команды Александра Кержакова и добавив хештэг "погорло".
В свою очередь в комментариях к фото еще один зенитовский форвард Александр Кержаков написал "пустые по горло".
Случайно заглянувший
Знатно троллят свою команду две "мегазвезды". Вот уж с кем ни "Зениту", ни другим командам не добиться чего-то серьезного. "Охотники за титулами", млин.
21:24 21 мая
Юрий 111
Удачи команде в следующем сезоне.
20:58 21 мая
Pleafant
Кокорин прикололся,трудно назвать победой провал Зенита в этом сезоне.
20:53 21 мая
absentRUneta
Ахаха, Кокоша из запоя вышел.
18:44 21 мая
merniloskut
С законным местом бамжей! Теперь можете вешаться!)))
18:38 21 мая