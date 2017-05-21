Кокорин поздравил "Зенит" с победой с хештэгом "погорло"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 30-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:0) на своей странице в Инстаграме опубликовал совместную фотографию со своим одноклубником Артемом Дзюбой. Нападающие одним жестом отпраздновали первой гол своей команды, который забил Кокорин.

"С победой, "Зенит", - написал Кокорин, отметив на фото Дзюбу и еще одного форварда команды Александра Кержакова и добавив хештэг "погорло".

В свою очередь в комментариях к фото еще один зенитовский форвард Александр Кержаков написал "пустые по горло".

Трансляция матча "Локомотив" – "Зенит"