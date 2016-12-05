18:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кокорин поработал продавцом пышек

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Форвард "Зенита" и сборной России Александр Кокорин стал очередным героем совместного благотворительного проекта сине-бело-голубых и "Русфонда", информирует клубная пресс-служба. Из-за графика команды организаторами проекта было принято решение, что футболист выполнит свое обещание до окончания игрового года, и сегодня в течение часа Кокорин отработал смену в качестве продавца пышек и обслужил несколько десятков посетителей культового заведения.

– Все отлично, спасибо моей коллеге, которая быстро рассчитывалась с гостями, а я тем временем быстро выдавал пышки, – сказал Кокорин. – В паре работалось легче. Знаю, что "Зенит" давно сотрудничает с "Русфондом", и они вместе занимаются благотворительностью, поэтому сразу откликнулся на приглашение принять участие в проекте. Кто станет следующим? Можно им будет Шатов? Пускай станет трудовиком!

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/05/davay-davay-kokorin-sderzhal-obeshchanie-i-porabotal-prodavtsom-pyshek/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ИГл

Девками штоле торговал?

20:34

СашаРичагин

Думаю, если бы продавец пышек - в рамках того же проекта - сыграл вместо Кокоши за "Зенит", у него тоже получилось бы не хуже, чем у Кокоши - продавать пышки.

20:03

Ботаникум

Вообще-то раньше это называлось ПОНЧИКАМИ! То, что у Кокоши на противне-подносе. А медицинская карта, разрешающая этому "гастарбайтеру" трудиться в системе общепита-фастфуда, есть у него? Или он типа НЕЛЕГАЛ и НЕФОРМАЛ?

19:45

higagy

Наконец-то человек нашел свое призвание! Полжизни зря угробил :(

19:17

letmebetomorrow

заметьте, что в статье не написано что он продал хотябы одну.

19:01

баламошка

Кокорин-дырка от бублика.

19:00

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