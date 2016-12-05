Кокорин поработал продавцом пышек

Форвард "Зенита" и сборной России Александр Кокорин стал очередным героем совместного благотворительного проекта сине-бело-голубых и "Русфонда", информирует клубная пресс-служба. Из-за графика команды организаторами проекта было принято решение, что футболист выполнит свое обещание до окончания игрового года, и сегодня в течение часа Кокорин отработал смену в качестве продавца пышек и обслужил несколько десятков посетителей культового заведения.

– Все отлично, спасибо моей коллеге, которая быстро рассчитывалась с гостями, а я тем временем быстро выдавал пышки, – сказал Кокорин. – В паре работалось легче. Знаю, что "Зенит" давно сотрудничает с "Русфондом", и они вместе занимаются благотворительностью, поэтому сразу откликнулся на приглашение принять участие в проекте. Кто станет следующим? Можно им будет Шатов? Пускай станет трудовиком!