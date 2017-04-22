14:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кокорин получил травму, Шатов вышел на замену в матче "Зенит" - "Урал"

0
0
0
0
5

Сегодня "Зенит" проводит матч с "Уралом" в 24-м туре чемпионата России. Эта встреча - первая на новой арене "Санкт-Петербург".

Перед перерывом наставник петербургского клуба Мирча Луческу произвел вынужденную замену. Из-за травмы поле покинул Александр Кокорин, который столкнулся с Романом Емельяновым. Вместо Кокорина на поле вышел полузащитник Олег Шатов.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Зенит" – "Урал"

Опрос

Должен ли "Зенит" отправить Луческу в отставку?
голосовать
0
0
0
0
5
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Знаток1964

Кокорин ....Красавец.....весь тайм простоял.....мяча не касаясь.....и в конце умудрился ногу повредить

15:31

Kirillyurrich

спасибо игроку урала! низкий поклон! надеюсь, врачи совершат непоправимую ошибку и лечение затянется!

15:05

shpasic

на второй тайм будет обратная замена: Кокорин на костылях выйдет.

15:01

serzheo

Не мытьем так катаньем, Ленивый Кока - Убирайся!

14:55

serenky25

Кокоша решил поберечь себя для Реала. (см.новость 10:55). Травма похоже небольшое растяжение связок. И до матча не размялся и по полю пешком. Вот и потянул. Болезный.

14:54