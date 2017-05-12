Кокорин полетел с "Зенитом" на матч с "Крыльями"

"Зенит" вылетел в Самару на матч 28-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", информирует официальный сайт клуба. На игру отправились 23 футболиста. Среди них есть и нападающий Александр Кокорин.

Напомним, что форвард получил травму еще во встрече 24-го тура с "Уралом" (2:0) и с тех пор на поле не выходил. В текущем сезоне 26-летний футболист провел за сине-бело-голубых 35 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.

Состав "Зенита":

вратари – Лодыгин, Лунев, Рудаков;

защитники - Анюков, Смольников, Нету, Новосельцев, Иванович, Кришито, Жирков;

полузащитники – Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Цаллагов, Юсупов, Жулиану, Данни, Молло, Мак;

нападющие – Кокорин, Джорджевич, Кержаков, Дзюба.

Матч "Крыльями Советов" – "Зенит" пройдет в субботу, 13 мая, и начнется в 16:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.