Кокорин похвалил бутсы Молло, а Молло - талант Кокорина

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин похвалил бутсы одноклубника Йоана Молло. Француз присоединился к питерскому клубу этой зимой, перейдя из "Крыльев Советов".
"У тебя хорошие бутсы, дружище", - написал Кокорин на странице в Instagram.
"У тебя хороший талант, дружище", - ответил Молло ему в комментариях.
You have good shoes my friend😂😂⚽️👋
Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Фев 3 2017 в 3:01 PST
sb1006
Предел познаний Кокорина - бутсы.
23:11 3 февраля
Андрей Палыч 1979
Der Schwein_______А в каком клубе ты себя нашёл?
22:04 3 февраля
Der schwein
Они нашли свой клуб) Они нашли друг-друга)))
19:37 3 февраля
shpasic
теперь понятно! Молло купили, потому что Мамаева купить не смогли!
18:31 3 февраля
sergey.v1968
Невольно вспоминается классик: "за что кокошка хвалит петуха - за то, что хвалит тот кокошку"
17:36 3 февраля