17:20 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кокорин похвалил бутсы Молло, а Молло - талант Кокорина

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин похвалил бутсы одноклубника Йоана Молло. Француз присоединился к питерскому клубу этой зимой, перейдя из "Крыльев Советов".

"У тебя хорошие бутсы, дружище", - написал Кокорин на странице в Instagram.

"У тебя хороший талант, дружище", - ответил Молло ему в комментариях.

 

You have good shoes my friend😂😂⚽️👋

Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Фев 3 2017 в 3:01 PST

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КОММЕНТАРИИ (5)
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sb1006

Предел познаний Кокорина - бутсы.

23:11 3 февраля

Андрей Палыч 1979

Der Schwein_______А в каком клубе ты себя нашёл?

22:04 3 февраля

Der schwein

Они нашли свой клуб) Они нашли друг-друга)))

19:37 3 февраля

shpasic

теперь понятно! Молло купили, потому что Мамаева купить не смогли!

18:31 3 февраля

sergey.v1968

Невольно вспоминается классик: "за что кокошка хвалит петуха - за то, что хвалит тот кокошку"

17:36 3 февраля

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