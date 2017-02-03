Кокорин похвалил бутсы Молло, а Молло - талант Кокорина

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин похвалил бутсы одноклубника Йоана Молло. Француз присоединился к питерскому клубу этой зимой, перейдя из "Крыльев Советов".

"У тебя хорошие бутсы, дружище", - написал Кокорин на странице в Instagram.

"У тебя хороший талант, дружище", - ответил Молло ему в комментариях.