Кокорин открыл счет в матче "Локомотив" - "Зенит"

"Зенит" открыл счет в матче 30-го тура чемпионата России против "Локомотива". На 33-й минуте гол забил воспитанник железнодорожников Александр Кокорин. Это пятый гол форварда в 27 играх премьер-лиги в этом сезоне и 75-й в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"