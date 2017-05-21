Кокорин открыл счет в матче "Локомотив" - "Зенит". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кокорин открыл счет в матче "Локомотив" - "Зенит"

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"Зенит" открыл счет в матче 30-го тура чемпионата России против "Локомотива". На 33-й минуте гол забил воспитанник железнодорожников Александр Кокорин. Это пятый гол форварда в 27 играх премьер-лиги в этом сезоне и 75-й в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Sher-Khan

Но Локомотив сам плох. Ужасен

16:08

Sher-Khan

Вилков топит Локомотив. Но Зениту-то это не поможет. ЦСКА уже всё купил

16:03

gayduk

А где комментарии Боброва, что гол забит из положения "Вне игры"?

15:53

shpasic

кто-то там в офсайде активно участвовал в эпизоде в момент подачи.

15:43