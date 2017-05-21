Кокорин открыл счет в матче "Локомотив" - "Зенит"

"Зенит" открыл счет в матче 30-го тура чемпионата России против "Локомотива". На 33-й минуте гол забил воспитанник железнодорожников Александр Кокорин. Это пятый гол форварда в 27 играх премьер-лиги в этом сезоне и 75-й в зачет "Клуба 100".
"Зенит" открыл счет в матче 30-го тура чемпионата России против "Локомотива". На 33-й минуте гол забил воспитанник железнодорожников Александр Кокорин. Это пятый гол форварда в 27 играх премьер-лиги в этом сезоне и 75-й в зачет "Клуба 100".
Sher-Khan
Но Локомотив сам плох. Ужасен
16:08
Sher-Khan
Вилков топит Локомотив. Но Зениту-то это не поможет. ЦСКА уже всё купил
16:03
gayduk
А где комментарии Боброва, что гол забит из положения "Вне игры"?
15:53
shpasic
кто-то там в офсайде активно участвовал в эпизоде в момент подачи.
15:43