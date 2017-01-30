Кокорин оформил хет-трик, Лодыгин забил гол в мини-турнире

"Зенит" продолжил подготовку к сезону на сборе в Испании, информирует официальный сайт клуба. Сегодняшняя вечерняя тренировка продолжалась около двух часов и началась с традиционной разминки.

Далее команда играла в "квадраты" и на удержание мяча, а затем разбилась на две группы и сыграла короткий двусторонний матч на все поле. По условиям, обе команды должны были двигаться максимально компактно, одновременно перемещаясь с одной половины на другую. Встреча завершилась вничью – 2:2, в составе "желтых" отличились Олег Шатов и Артем Дзюба, у "красных" дубль оформил Роберт Мак.



Затем сине-бело-голубые разделились на три команды и провели мини-турнир на половину поля. В рамках серии коротких матчей победителем становились те, кто забил наибольшее количество мячей. Лучшей командой стали "красные" – хет-трик оформил Александр Кокорин. В составе "желтых" отличился Юрий Жирков, в составе "синих" – Юрий Лодыгин​.