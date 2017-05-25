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Кокорин лег на операцию?

Александр Кокорин.
Александр Кокорин.
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин опубликовал в своем Инстаграме фото, на котором он приветствует подписчиков из постели. Судя по одежде, Кокорин находится в больнице, где и сделал эту фотографию. Однако он ее никак не прокомментировал.

Напомним, что Кокорин не был вызван в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций-2017. В минувшем сезоне форвард провел 38 матчей, забив десять мячей и сделав четыре голевые передачи.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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висмар

По смене пола?

12:45

abs68

лег откапаться, уже самостоятельно выйти не может, хоть и вечно перспективный, а здоровье уже не то

12:43

man_199rus

в гузло выхлоп от бентли ставят

12:26

Vamphyri

А что за операция? Расширение бака для шампанского?)

12:13