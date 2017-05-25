Кокорин лег на операцию?

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин опубликовал в своем Инстаграме фото, на котором он приветствует подписчиков из постели. Судя по одежде, Кокорин находится в больнице, где и сделал эту фотографию. Однако он ее никак не прокомментировал.
Напомним, что Кокорин не был вызван в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций-2017. В минувшем сезоне форвард провел 38 матчей, забив десять мячей и сделав четыре голевые передачи.
висмар
По смене пола?
12:45
abs68
лег откапаться, уже самостоятельно выйти не может, хоть и вечно перспективный, а здоровье уже не то
12:43
man_199rus
в гузло выхлоп от бентли ставят
12:26
Vamphyri
А что за операция? Расширение бака для шампанского?)
12:13