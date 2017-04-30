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Кокорин и Молло не полетели в Томск

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Игроки и тренеры "Зенита" вылетели в Томск на матч 26-го тура чемпионата России с "Томью", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. На игру отправились 22 футболиста. Отметим, что с командой не полетели защитник Луиш Нету, полузащитник Йоан Молло и нападающий Александр Кокорин.

Португалец пропускает встречу с "Томью" из-за перебора карточек. Кокорин получил травму в матче 24-го тура с "Уралом" и не играл с "Оренбургом". Почему в Томск не полетел Молло, пока неизвестно.

Полностью список игроков, вылетевших в Томск, выглядит следующим образом:

вратари Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков;

защитники Александр Анюков, Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиану, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

Напомним, что матч "Томи" с "Зенитом" состоится в понедельник, 1 мая, и начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-04-30-zenit-otpravilsya-v-tomsk.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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RED_ICE

молло поломал себе карьеру перейдя на лавку в зенит

15:21

alex-ls

дзюба против томска сколько будет пенальти?

15:16