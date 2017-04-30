Кокорин и Молло не полетели с "Зенитом" в Томск

Игроки и тренеры "Зенита" вылетели в Томск на матч 26-го тура чемпионата России с "Томью", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. На игру отправились 22 футболиста. Отметим, что с командой не полетели защитник Луиш Нету, полузащитник Йоан Молло и нападающий Александр Кокорин.

Португалец пропускает встречу с "Томью" из-за перебора карточек. Кокорин получил травму в матче 24-го тура с "Уралом" на новом стадионе "Санкт-Петербург" и не играл с "Оренбургом". По какой причине в Томск не полетел Молло, пока неизвестно.

Полностью список игроков, вылетевших в Томск, выглядит следующим образом:

вратари Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков;

защитники Александр Анюков, Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиану, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

Напомним, что матч "Томи" с "Зенитом" состоится в понедельник, 1 мая, и начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.