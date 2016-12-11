19:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кокорин и Мамаев спели "С Шуриком тире пить"

Александр КОКОРИН и Павел МАМАЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Александр КОКОРИН и Павел МАМАЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кокорин, судя по "Инстаграму", снова проводит отпуск с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Сегодня форвард разместил видео, на котором вместе с другом подпевает кавер-версии песни группировки "Ленинград" – "В Питере - пить".

 

Life.ru💥💥💥

Видео опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Дек 11 2016 в 8:07 PST

Как известно, после летнего отпуска, который футболисты проводили в Монако, в России разразился громкий скандал. Тогда оба футболиста после провального выступления сборной на Euro-2016 отправились в ночной клуб "Твига", где под гимн России им выносили элитное шампанское. Сразу после истории "Зенит" и "Краснодар" отправили своих футболистов в дублирующие команды. В итоге Кокорин публично извинился, а Мамаев написал обращение с извинениями.

Но российский сегмент интернета отреагировал на громкую историю веселой песней:

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КОММЕНТАРИИ (23)
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JarDany

чем это они там занимаются. вдвоем в темном номере )

21:55

Mechutto

Бесславные ублюдки?

21:45

oleg_sevan

Ну, глаза то выдают, что они под чем-то... Чихали на все наказания и всех, кто чирикал на них! И, как бы так подтверждают свою правоту... Но, больше всего поражает, наглость- опять выложили на всеобщих суд. Футболом то не получается быть в топах новостей, хоть так... Убогие!

21:43

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

гопников не проймешь. не та порода.

21:37

spetrov

Упертость пацанов на подобных темах несколько удивляет.

21:31

Mantis68

Что скажет, как его там по "должности", муДко?

21:17

James Gang

Осталось только им узаконить свои отношения!

21:16

ДжЫмкО

Да ладно вам, что вы до них докопались?) Вам бы все равно не удалось их зарплаты пропить - пропивали бы какие-нибудь сынки-племяннички газпромовских топ-менеджеров)

21:13

kingarthur

Реально, лет через 5 узнаем из чьих-нибудь мемуаров (или из какой-нибудь рубрики "По пятницам"), что эти двое оказывается "синенькие".

21:08

sakusda

пара года два урода мы вам честно сказать хотим....

20:54

честный человечишко

Му-Му и МамА как предчувствие психиатрической лечебницы.

20:42

rewisor

Д,Б!

20:39

imns2364

Две особи "мужеского" пола (кавычки правильно) проводят отпуск вдвоем. Содом и Гоморра. А мозг, да, отсутствует напрочь. И слов не подберешь как это назвать.

20:37

kingarthur

Два дебила это сила

20:32

Овен0464

Дибилоиды... даже жизнь не учит....

20:31

Mechutto

Больше бы Голубая луна подошла. Зачем скрывать очевидное?

20:15

NickNo

Какие ж, всё таки, де6илы.... Не хватает Смолова в компанию

20:12

CanagliaVova

Мозги отсутствуют напрочь. Еще и голышом вдвоем заснялись :-D

20:11

Xen1um

Какие неприятные рожи.

20:09

KhSL

Этих горбатых уже ничего не исправит, даже могила. Такое оно - лицо российского футбола...

20:08

Versus67

ОАЭ

20:07

Versus67

ОАЕ...даже отель знаю какой.)))

20:05

muzsolini

Ну любят ребята выпить. Что поделать. Не они одни такие. Могут себе позволить.

19:59

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ