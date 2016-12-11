Кокорин и Мамаев спели "С Шуриком тире пить"

Нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кокорин, судя по "Инстаграму", снова проводит отпуск с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Сегодня форвард разместил видео, на котором вместе с другом подпевает кавер-версии песни группировки "Ленинград" – "В Питере - пить".
Как известно, после летнего отпуска, который футболисты проводили в Монако, в России разразился громкий скандал. Тогда оба футболиста после провального выступления сборной на Euro-2016 отправились в ночной клуб "Твига", где под гимн России им выносили элитное шампанское. Сразу после истории "Зенит" и "Краснодар" отправили своих футболистов в дублирующие команды. В итоге Кокорин публично извинился, а Мамаев написал обращение с извинениями.
Но российский сегмент интернета отреагировал на громкую историю веселой песней:
JarDany
чем это они там занимаются. вдвоем в темном номере )
21:55
Mechutto
Бесславные ублюдки?
21:45
oleg_sevan
Ну, глаза то выдают, что они под чем-то... Чихали на все наказания и всех, кто чирикал на них! И, как бы так подтверждают свою правоту... Но, больше всего поражает, наглость- опять выложили на всеобщих суд. Футболом то не получается быть в топах новостей, хоть так... Убогие!
21:43
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
гопников не проймешь. не та порода.
21:37
spetrov
Упертость пацанов на подобных темах несколько удивляет.
21:31
Mantis68
Что скажет, как его там по "должности", муДко?
21:17
James Gang
Осталось только им узаконить свои отношения!
21:16
ДжЫмкО
Да ладно вам, что вы до них докопались?) Вам бы все равно не удалось их зарплаты пропить - пропивали бы какие-нибудь сынки-племяннички газпромовских топ-менеджеров)
21:13
kingarthur
Реально, лет через 5 узнаем из чьих-нибудь мемуаров (или из какой-нибудь рубрики "По пятницам"), что эти двое оказывается "синенькие".
21:08
sakusda
пара года два урода мы вам честно сказать хотим....
20:54
честный человечишко
Му-Му и МамА как предчувствие психиатрической лечебницы.
20:42
rewisor
Д,Б!
20:39
imns2364
Две особи "мужеского" пола (кавычки правильно) проводят отпуск вдвоем. Содом и Гоморра. А мозг, да, отсутствует напрочь. И слов не подберешь как это назвать.
20:37
kingarthur
Два дебила это сила
20:32
Овен0464
Дибилоиды... даже жизнь не учит....
20:31
Mechutto
Больше бы Голубая луна подошла. Зачем скрывать очевидное?
20:15
NickNo
Какие ж, всё таки, де6илы.... Не хватает Смолова в компанию
20:12
CanagliaVova
Мозги отсутствуют напрочь. Еще и голышом вдвоем заснялись :-D
20:11
Xen1um
Какие неприятные рожи.
20:09
KhSL
Этих горбатых уже ничего не исправит, даже могила. Такое оно - лицо российского футбола...
20:08
Versus67
ОАЭ
20:07
Versus67
ОАЕ...даже отель знаю какой.)))
20:05
muzsolini
Ну любят ребята выпить. Что поделать. Не они одни такие. Могут себе позволить.
19:59