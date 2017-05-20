Кокорин и Кержаков полетели с "Зенитом" на матч против "Локо", Шатов и Лунев - нет

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил на матч 30-го тура чемпионата России против "Локомотива" 22 футболиста. Как уже сообщал "СЭ", полузащитник Олег Шатов не сыграет в предстоящей встрече. Вчера 26-летний хавбек пропустил тренировку сине-бело-голубых. Кроме того, из-за травмы матч пропустит вратарь Андрей Лунев, которому, по нашим данным, операция не потребуется.

В общем списке футболистов питерцев оказались нападающие Александр Кержаков и Александр Кокорин.

Состав "Зенита":

вратари – Лодыгин, Бабурин, Рудаков;

защитники – Анюков, Смольников, Ломбертс, Нету, Новосельцев, Иванович, Кришито, Жирков;

полузащитники – Эрнани, Маурисиу, Цаллагов, Жулиану, Данни, Молло, Мак;

нападющие – Кокорин, Джорджевич, Кержаков, Дзюба.

Игра "Локомотив" – "Зенит" состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.