Кокорин и Кержаков полетели с "Зенитом" на матч против "Локо", Шатов и Лунев - нет

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил на матч 30-го тура чемпионата России против "Локомотива" 22 футболиста. Как уже сообщал "СЭ", полузащитник Олег Шатов не сыграет в предстоящей встрече. Вчера 26-летний хавбек пропустил тренировку сине-бело-голубых. Кроме того, из-за травмы матч пропустит вратарь Андрей Лунев, которому, по нашим данным, операция не потребуется.
В общем списке футболистов питерцев оказались нападающие Александр Кержаков и Александр Кокорин.
Состав "Зенита":
вратари – Лодыгин, Бабурин, Рудаков;
защитники – Анюков, Смольников, Ломбертс, Нету, Новосельцев, Иванович, Кришито, Жирков;
полузащитники – Эрнани, Маурисиу, Цаллагов, Жулиану, Данни, Молло, Мак;
нападющие – Кокорин, Джорджевич, Кержаков, Дзюба.
Игра "Локомотив" – "Зенит" состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-05-20-zenit-otpravilsya-v-moskvu.htm