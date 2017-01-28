19:03 28 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кокорин и Дзюба - в нападении "Зенита" на матч с "Легией"

0
0
0
3

Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч против "Легии". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин – Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия (к), Могилевец, Жулиану, Шатов – Кокорин, Дзюба.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" - "Легия"

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

а у Легии какой состав? второй или третий?

19:22 28 января

Evpatii Kolovrat

Ну все ,трепещи сетка ворот Легии )))Две "звезды мирового футбола" в основе. Все, полякам можно не играть, счет 10-0 в пользу газПРЕМа, Бздюба и Шампусик сделают по покеру.))))

19:18 28 января

Нубяшка

смольник здоров вообще??

19:15 28 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ