Кокорин и Дзюба - в нападении "Зенита" на матч с "Легией"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч против "Легии". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин – Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия (к), Могилевец, Жулиану, Шатов – Кокорин, Дзюба.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" - "Легия"