Кокорин и Дзюба - в нападении "Зенита" на матч с "Легией"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч против "Легии". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин – Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия (к), Могилевец, Жулиану, Шатов – Кокорин, Дзюба.
Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
shpasic
а у Легии какой состав? второй или третий?
19:22 28 января
Evpatii Kolovrat
Ну все ,трепещи сетка ворот Легии )))Две "звезды мирового футбола" в основе. Все, полякам можно не играть, счет 10-0 в пользу газПРЕМа, Бздюба и Шампусик сделают по покеру.))))
19:18 28 января
Нубяшка
смольник здоров вообще??
19:15 28 января