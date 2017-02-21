Кого из болгар Попов советует купить в "Спартак"

Собеседником одного из авторов "Разговора по пятницам" Юрия ГОЛЫШАКА стал полузащитник "Спартака" Ивелин Попов. Первыми цитаты из беседы смогут узнать подписчики группы "СЭ" в социальной сети "ВКонтакте".

– Допустим, говорит вам Каррера: "Какие ж вы, болгары, славные ребята. Хочу еще одного пригласить в "Спартак". Посоветуй!"

– Хм… Пожалуй, посоветовал бы Тодора Неделева. Прекрасный футболист, играет сейчас за "Ботев" из Пловидива. Его выкупал "Майнц", но сейчас снова вернулся в Болгарию. Всего 24 года. Большой талант!

– Россия подарила вам друзей?

– Много! В Краснодаре прожил три года – там очень много друзей. В Москве тоже появился близкий знакомый. Не стану говорить про друзей из футбольного мира. Кого-то забуду – он обидится…

– Тогда подсказываю – на этом сборе вас постоянно можно застать в комнате у Джано и Джикии.

– Это правда, собираемся там. Веселые ребята. Смех постоянно, только порог переступаю. Вообще, весело – сегодня на тренировке услышали, как Фернанду разговаривает по-русски. Это что-то! Обязательно напишите – у "Спартака" самые лучшие защитники в лиге. Боккетти, Таски, Кутепов, Джикия…

– Между прочим, Джикия вас назвал самым хитрым футболистом в команде.

– Если Георгий успел это понять – значит, самый хитрый он. Джикия только пришел в "Спартак", ему надо помогать. Помню, как меня опекал в "Литексе" знаменитый футболист Генчев. Наверное, это самый добрый и честный человек, которого я встретил в футболе. Постоянно показывал, что правильно, а что – нет. Никакой злобы, никакой зависти, очень верующий… Многому меня научил!

– Доброте?

– Наверное. Злиться могу четыре минуты. Потом забываю.

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