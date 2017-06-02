14:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Книга Рабинера "Как возрождали "Спартак" появилась в московских магазинах

12

Вышла в свет новая книга обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА "Как возрождали "Спартак" - о первом чемпионском сезоне красно-белых за 16 лет с рассказом о каждом матче и этапе формирования команды, обстоятельным эксклюзивным интервью Массимо Карреры, беседами со всеми ведущими игроками, монологом знаменитого болельщика, всемирно известного пианиста Дениса Мацуева и многим другим.

Москвичи могут купить книгу уже сегодня, а в ближайшую неделю она появится и в других городах. 12 июня в 18.00 - встреча с читателями в "Доме книги на Новом Арбате", 20 июня в 19.00 - в "Библио-Глобусе".

Главы из книги: Первый тост Глушакова: "Массимо, извините нас за Томск" //
Массимо Каррера: "На первой полосе La Gazzetta Dello Sport и "Спартак", и я оказались впервые"

 

Опрос

Как выступит "Спартак" в сезоне-2017/18?
голосовать
12
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Шустренько.

15:14

visp1961

С удовольствием возьму книгу, как появится у нас в продаже! Недругам заклятым конечно трудно пережить выход книги, тем более её популярность, про их команды(у тех глоров. что они есть, те команды) НИЧЕГО и НИКТО не писал и писать НЕ БУДЕТ, потому, как они НИКОМУ НЕИНТЕРЕСНЫ!!!

15:04

SS-1525-Sergey

Ой не могу, держите меня семеро. Примите его в союз пИсателей РФ наконец-то, может в стране макулатуры меньше станет.

15:00

Гетеродин

паоло росси, мало найдётся в мск журналистов, способных столько писать про спам и не блевать при этом.

14:50

паоло росси

за что рабинера опять в сэ взяли, кто знает?

14:40

refes

СМ выиграл ЛЧ )))? Завязывай уже с тяжелыми наркотиками, Рабинер.

14:36

голос из Санкт-Петербурга

Флюгер представляет собой металлический флаг, расположенный на вертикальной оси и поворачивающийся под воздействием ветра. Противовес флага направлен в сторону, откуда дует ветер...

14:31

Свинству Бой!

....и спрос на туалетную бумагу резко упал!

14:31

shpasic

смешно, конечно, что книга была по сути написана ещё ДО завершения чемпионата. ну, и интервью с нефутбольными людьми на футбольные темы - это, конечно, блеск.

14:27

бАбАяГа

срочно всем занимать очередь - это ж классная ТБ

14:26

bambey

молодчик

14:19

карельский свинопас

лет через пять-шесть выйдет новый бестселлер - "Как хоронили спатрак"

14:17