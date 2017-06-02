Книга Рабинера "Как возрождали "Спартак" появилась в московских магазинах

Вышла в свет новая книга обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА "Как возрождали "Спартак" - о первом чемпионском сезоне красно-белых за 16 лет с рассказом о каждом матче и этапе формирования команды, обстоятельным эксклюзивным интервью Массимо Карреры, беседами со всеми ведущими игроками, монологом знаменитого болельщика, всемирно известного пианиста Дениса Мацуева и многим другим.

Москвичи могут купить книгу уже сегодня, а в ближайшую неделю она появится и в других городах. 12 июня в 18.00 - встреча с читателями в "Доме книги на Новом Арбате", 20 июня в 19.00 - в "Библио-Глобусе".

Главы из книги: Первый тост Глушакова: "Массимо, извините нас за Томск" //

Массимо Каррера: "На первой полосе La Gazzetta Dello Sport и "Спартак", и я оказались впервые"