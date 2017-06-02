Книга Рабинера "Как возрождали "Спартак" появилась в московских магазинах

Вышла в свет новая книга обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА "Как возрождали "Спартак" - о первом чемпионском сезоне красно-белых за 16 лет с рассказом о каждом матче и этапе формирования команды, обстоятельным эксклюзивным интервью Массимо Карреры, беседами со всеми ведущими игроками, монологом знаменитого болельщика, всемирно известного пианиста Дениса Мацуева и многим другим.
Москвичи могут купить книгу уже сегодня, а в ближайшую неделю она появится и в других городах. 12 июня в 18.00 - встреча с читателями в "Доме книги на Новом Арбате", 20 июня в 19.00 - в "Библио-Глобусе".
Главы из книги: Первый тост Глушакова: "Массимо, извините нас за Томск" //
Массимо Каррера: "На первой полосе La Gazzetta Dello Sport и "Спартак", и я оказались впервые"
баламошка
Шустренько.
15:14
visp1961
С удовольствием возьму книгу, как появится у нас в продаже! Недругам заклятым конечно трудно пережить выход книги, тем более её популярность, про их команды(у тех глоров. что они есть, те команды) НИЧЕГО и НИКТО не писал и писать НЕ БУДЕТ, потому, как они НИКОМУ НЕИНТЕРЕСНЫ!!!
15:04
SS-1525-Sergey
Ой не могу, держите меня семеро. Примите его в союз пИсателей РФ наконец-то, может в стране макулатуры меньше станет.
15:00
Гетеродин
паоло росси, мало найдётся в мск журналистов, способных столько писать про спам и не блевать при этом.
14:50
паоло росси
за что рабинера опять в сэ взяли, кто знает?
14:40
refes
СМ выиграл ЛЧ )))? Завязывай уже с тяжелыми наркотиками, Рабинер.
14:36
голос из Санкт-Петербурга
Флюгер представляет собой металлический флаг, расположенный на вертикальной оси и поворачивающийся под воздействием ветра. Противовес флага направлен в сторону, откуда дует ветер...
14:31
Свинству Бой!
....и спрос на туалетную бумагу резко упал!
14:31
shpasic
смешно, конечно, что книга была по сути написана ещё ДО завершения чемпионата. ну, и интервью с нефутбольными людьми на футбольные темы - это, конечно, блеск.
14:27
бАбАяГа
срочно всем занимать очередь - это ж классная ТБ
14:26
bambey
молодчик
14:19
карельский свинопас
лет через пять-шесть выйдет новый бестселлер - "Как хоронили спатрак"
14:17