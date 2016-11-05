Кирилл Погребняк: "Не удалось порадовать болельщиков и... старшего брата"

Нападающий "Томи" Кирилл Погребняк после игры 13-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1) рассказал, что команда была настроена отобрать очки у лидера премьер-лиги. Футболист отметил, что хотел забить в ворота бывшей команды своего брата Павла Погребняка, чтобы порадовать форварда "Динамо" перед предстоящим днем рождения.

– Почему сегодня не удалось отобрать очки у "Спартака"?

– Мы сегодня выходили с настроем – не просто отобрать очки, а выиграть у лидера. Но мяч, особенно в первом тайме, был под контролем спартаковцев, и нам не удавалось организовать давление на ворота соперника. Во втором тайме смогли несколько переменить игру, заработали ряд стандартов, и в концовке у нас были моменты, чтобы спасти матч. Но порадовать болельщиков голом, увы, не удалось.

– У "Спартака" раньше были проблемы с обороной, но в этом сезоне эта линия играет весьма надежно. Вы сегодня играли против защитников "Спартака" – можете оценить их уровень?

– Защитники играли плотно, мало давали свободы для каких-то действий, но, признаться, ничем особенным спартаковская оборона не удивила. Думаю, будь мы чуть поудачливее, вполне могли забить гол.

– Старший брат Павел не звонил вам перед игрой, не учил, как надо забивать его "любимой" команде?

– У него скоро день рождения, и, честно говоря, хотел его сегодня поздравить, сделать подарок. Но не получилось...

– Каково сейчас эмоциональное состояние в команде после четырех поражений подряд?

– Все это копится – и неудачные результаты, и финансовые проблемы, долги, но мы стараемся не обращать внимание. Что толку, если мы начнем жаловаться?! Понятно, что людям нужно кормить семьи, и всякому терпению бывает предел. Но пока мы выходим на поле, забывая обо всех проблемах. Наше дело – играть, бороться, брать очки. И с таким настроем мы выходим на каждый матч.

– Что нужно сделать в игре с "Тереком", чтобы наконец-то победить?

– Понимаете, народ приходит на матч, несмотря на холод и неудачи, и хочется реально отблагодарить этих людей. Хочется просто выиграть – неважно даже, как и за счет чего. Это и нам поможет сбросить груз неудач. Я надеюсь, что в игре с "Тереком" у нас это получится. (Сергей СИМОНОВ)