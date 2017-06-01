Кирилл Набутов: " Обнадеживает уверенность в том, что Фурсенко будет заниматься клубом 24 часа в сутки"

Известный футбольный комментатор Кирилл Набутов стал гостем авторской программы Александра ЛЬВОВА "Начистоту". Он подчеркнул, что изменения в руководстве "Зенита" стали для него неожиданностью.

– Столь масштабные перемены в "Зените" были ожидаемы?

– По поводу Луческу – да. Но то, что перемены коснутся и клубной системы, для многих в Питере стало неожиданностью.

– Приход Сергея Фурсенко, сразу же пригласившего на роль спортивного директора Константина Сарсания, обнадеживает?

– Обнадеживает уверенность в том, что Фурсенко будет заниматься клубом 24 часа в сутки. Это сто процентов. Мы как-то встретились лет 6 – 7 назад с Сергеем Александровичем, и он мне рассказывает: "Ты знаешь, недавно встретил ребят, и они мне говорят: "Возвращайся, Саныч!" А как только прозвучала фамилия Фурсенко, стало ясно: вскоре в "Зените" появится и Сарсания. Не исключаю, что должность в клубе получит и Кержаков. Правда, пока не представляю, какую именно.

Полностью интервью Орлова и Набутова