Кирилл Комбаров: "Я не слабее брата. Это как минимум!"

Защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров высказал мнение, что в своей карьере мог добиться большего. Футболист отметил, что хочет проявить себя в тульском клубе, чтобы обратить на себя внимание топ-клубов России.

– 22 января у вас юбилей. Планируете отметить с новой командой?

– Здесь, в Турции, особого торжества не предвидится. Потом между сборами предстоят три выходных, вот тогда соберу родных, близких, друзей. Посидим, отметим спокойно.

– Спартаковцев позвать не получится...

– Да, команда будет на сборе. Так что на этот раз мы с Димой вместе отпраздновать день рождения не сможем.

– 30 лет – дата знаковая. Момент, когда можно оглянуться назад. Футболист Кирилл Комбаров доволен своей карьерой или представляли себя 30-летнего в другом статусе?

– Мог добиться и большего. Но карьерой доволен. К тому же она у меня не заканчивается. Планирую играть еще много лет. Сейчас моя задача – проявить себя в "Арсенале", чтобы на меня обращали внимание российские топ-клубы.

Получится или нет? Я не Нострадамус. Но делаю все, чтобы играть хорошо и еще побороться на своем веку за чемпионство. Про сборную тоже не забываю. Люди вот к 35 годам за национальную команду дебютируют...

– Просто вы в свое время считались талантливее брата. В 2007-м именно Кирилл, а не Дмитрий Комбаров получил премию "Первую пятерка" как лучший молодой игрок премьер-лиги. Но за эти годы расстановка сил изменилась. За счет чего Дмитрий опередил вас? Он прибавил в чем-то конкретном? Играет стабильнее?

– Нет такого. Считаю, что мы равны. Это как минимум! Но, во-первых, так сложились обстоятельства. А во-вторых, Дима левоногий. У нас в стране практически нет игроков, способных закрыть позиции левого защитника и хава. В этом плане судьба сделала брату огромный подарок. А мне как правше сложнее, конкуренция гораздо выше... (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полностью интервью Комбарова