Кержаков встретился с болельщиками "Зенит'

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков провел встречу с болельщиками в официальном магазине питерского клуба. Поводом для мероприятия стала фотовыставка, открытая на Малой конюшенной улице. В беседе с журналистами нападающий отметил равные шансы ЦСКА и "Зенита" занять второе место в чемпионате России. Он добавил, что намерен задуматься о своем будущем по окончании сезона.

В матче 29-го тура чемпионата России "Зенит" встретится с "Краснодаром". Игра пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. (Артем РЯБОВОЛ)