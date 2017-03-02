Кержаков - про езду по встречке Кокорина: "Это был не Кокорин, а его двойник"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков в ироничной форме прокомментировал инцидент с партнером по команде Александром Кокориным. Ранее появилась информация, что форварда сборной России задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Добавим, что Кокорин принимает участие в сегодняшней тренировке и работает в общей группе "Зенита".

– Это был не Кокорин, а его двойник – отметил Кержаков. (Сергей ЯРЕМЕНКО)