11:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кержаков - про езду по встречке Кокорина: "Это был не Кокорин, а его двойник"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков в ироничной форме прокомментировал инцидент с партнером по команде Александром Кокориным. Ранее появилась информация, что форварда сборной России задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Добавим, что Кокорин принимает участие в сегодняшней тренировке и работает в общей группе "Зенита".

– Это был не Кокорин, а его двойник – отметил Кержаков. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

 

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КОММЕНТАРИИ (9)
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П_о_в_а_р

Это клон.

12:02

Андрей Палыч 1979

Наплодила гламурная жизнь,гламурных уродов.

12:01

Murarius

У двойника неплохая жизнь. То за "Зенит" играет, то шампань глушит в Монте-Карло, то на "Бентли" рассекает. А бедняга Кокорин пашет на тренировках.

11:54

Монте-Кристо(Мститель) .

Кокорин за рулем - это обезьяна с гранатой.

11:53

armi

Ироничный Керж сам был пойман за точно такое же нарушение, когда сам был уже лишен водительских прав. Господи, что же сделала с людьми газовая атака??? Даже тот малый умишко, что был при рождении, окончательно отравлен.

11:51

Ботаникум

Какой ИРОНИЧНЫЙ зять сенатора!? Уже может "двойником" Пушкова работать или даже... Маши Захаровой!

11:43

Pol Pot

зачем это "неочём" печатать?

11:43

webadmin

не двойник, а тройник. А гонку выиграл удлиннитель.

11:42

serzheo

Ага, его двойник похоже в Зените играет, а это был как раз Ленивый Кока))))

11:42

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