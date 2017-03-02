Кержаков - про езду по встречке Кокорина: "Это был не Кокорин, а его двойник"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков в ироничной форме прокомментировал инцидент с партнером по команде Александром Кокориным. Ранее появилась информация, что форварда сборной России задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Добавим, что Кокорин принимает участие в сегодняшней тренировке и работает в общей группе "Зенита".
– Это был не Кокорин, а его двойник – отметил Кержаков. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
П_о_в_а_р
Это клон.
12:02
Андрей Палыч 1979
Наплодила гламурная жизнь,гламурных уродов.
12:01
Murarius
У двойника неплохая жизнь. То за "Зенит" играет, то шампань глушит в Монте-Карло, то на "Бентли" рассекает. А бедняга Кокорин пашет на тренировках.
11:54
Монте-Кристо(Мститель) .
Кокорин за рулем - это обезьяна с гранатой.
11:53
armi
Ироничный Керж сам был пойман за точно такое же нарушение, когда сам был уже лишен водительских прав. Господи, что же сделала с людьми газовая атака??? Даже тот малый умишко, что был при рождении, окончательно отравлен.
11:51
Ботаникум
Какой ИРОНИЧНЫЙ зять сенатора!? Уже может "двойником" Пушкова работать или даже... Маши Захаровой!
11:43
Pol Pot
зачем это "неочём" печатать?
11:43
webadmin
не двойник, а тройник. А гонку выиграл удлиннитель.
11:42
serzheo
Ага, его двойник похоже в Зените играет, а это был как раз Ленивый Кока))))
11:42