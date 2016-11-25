Кержаков обновил рекорд Аршавина по голам и пасам за "Зенит"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков обошел по системе "гол+пас" Андрея Аршавина, сообщает "История "Зенита". Вчера Кержаков забил гол в ворота "Маккаби" (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы и на его счету стало 226 очков (163 гола и 63 голевые передачи). У Аршавина – 80 мячей и 145 передач (225 очков).

На третьем месте в этом компоненте расположился Данни (64 гола, 86 передач), на четвертом – Халк (77+66), на пятом – Константин Зырянов (39+60).