Кержаков написал автобиографию

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков в своем Instagram сообщил о завершении работы над своей автобиографией. По его словам, он рассказал о себе максимально честно.
– Друзья, я наконец-то готов объявить о завершении работы над автобиографией, написание которой долгое время хранилось в секрете, – написал Кержаков в Instagram. – Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего для вас – своих болельщиков, для тех, кто неравнодушен к моей судьбе на поле.
Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях. Но главная идея – рассказ о достижении мечты.
Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду ее выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна.
Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно. Буду ждать ваших отзывов. И встреч с читателями, которые состоятся 21-го февраля в Петербурге и 28-го февраля в Москве.
Друзья,я наконец-то готов объявить о завершении работы над своей автобиографией,написание которой долгое время хранилось в секрете. Книга выходит в издательстве "Эксмо" @eksmolive , открыт предзаказ. Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего для вас - своих болельщиков,для тех,кто неравнодушен к моей судьбе на поле. Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях. Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду её выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно. Буду ждать ваших отзывов. И встреч с читателями, которые состоятся 21-ого февраля в Петербурге и 28-ого февраля в Москве. О точном месте и времени встречи напишу позднее. А пока – заказывайте мою книгу "Лучший" на официальном сайте издательства eksmo.ru и приятного чтения! #АК11 #автобиография #эксмо #кержаков #болельщики #фанаты #жизнь #футбол #зенит
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
И "....тут Остапа понесло..."...... Интересно, а ББББ в своём "евангелие" рассказал, что до сих пор не может опередить Олежку Веретенникова / который ДАВНО закончил игровую карьеру/ по числу забитых голов в Ч.Р. ?????????????
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