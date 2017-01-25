Кержаков написал автобиографию

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков в своем Instagram сообщил о завершении работы над своей автобиографией. По его словам, он рассказал о себе максимально честно.

– Друзья, я наконец-то готов объявить о завершении работы над автобиографией, написание которой долгое время хранилось в секрете, – написал Кержаков в Instagram. – Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего для вас – своих болельщиков, для тех, кто неравнодушен к моей судьбе на поле.

Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях. Но главная идея – рассказ о достижении мечты.

Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду ее выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна.

Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно. Буду ждать ваших отзывов. И встреч с читателями, которые состоятся 21-го февраля в Петербурге и 28-го февраля в Москве.