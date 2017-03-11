Кержаков и Новосельцев отправились с "Зенитом" на игру против "Амкара"

"Зенит" отправился в Пермь на воскресный матч 19-го тура чемпионата России против "Амкара", информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
На игру отправились 23 футболиста: вратари Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин, защитники Александр Анюков, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков, полузащитники Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиану, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов, нападающие Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.
Матч "Амкар" – "Зенит" пройдет 12 марта, начало встречи – в 11:30.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-03-11-zenit-otpravilsya-v-perm.htm
Tolyan-62
Интересно, выпустит ли «румын» в Перми, на матч с «Амкаром» Новосельцева и Кержакова? Скорее всего на врятли, тогда зачем их и не только их, возит?
15:56
Нубяшка
ммм какого опять смольникова нет
15:45
изсибири
Оказывается всё же дело было не в Новосельцеве, а в Бердыеве... Ну, каждому своё: кому матчи в ЛЧ и ЛЕ с Бавариями и Манчестерами, а кому лавка запасных...
15:41
CanagliaVova
Новосельцев исчез в болоте. А мог блеснуть и оказаться в Юнайтед
15:37